В Крыму оккупанты возводят огневые точки, нацеленные в сторону материковой Украины

Об этом говорят украинские пограничники, говорится в сюжете ТСН.

Тем временем российская пресса сообщает, что на полуострове планируют развернуть десантно-штурмовой батальон и увеличить количество зенитно-ракетных комплексов. Вместе с тем, в пограничной службе Украины уверяют, что оснований для волнения пока нет. Ситуацию здесь считают контролируемой.

Украинские пограничники патрулируют территорию на Арабатской стрелке. Весной 2014 сюда высадился российский десант. Через полгода оккупанты отошли, однако совсем недалеко.

"Прямо за пляжем находится зеленая будка. Это оккупантов наших будка, они там греются после патрулирования. А вот напротив столба находится их дзот", - рассказывают пограничники.

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Вместе с пограничниками границу охраняет Джек – овчарка прибежала к военным с оккупированной территории. Теперь Джек буквально незаменимый помощник.

В другом месте, на Чонгаре, можно почти беспрепятственно попасть на оккупированную территорию. Здесь обустроен переход. У многих из тех, кто им постоянно пользуется, есть по несколько паспортов.

Уже через 20 метров от буферной зона российский флаг и оккупированная земля. Фортификационные сооружения спрятаны за углом. Пограничники говорят, над их строительством оккупанты работают фактически круглосуточно.

"Подразделения оккупанта укрепляются. Это можно наблюдать строительство взводних опорных пунктов, линий инженерных сооружений, визуально даже видно установки металлической наблюдательной башни, с высоты которой оккупанты осуществляют наблюдение за нашими сотрудниками и в целом по материковой частью Украины", - рассказывает начальник отдела ПС "Чонгар" Дмитрий Ковалев.

Украинские пограничники уверяют, что детально анализируют все заявления россиян об увеличении контингента войск на оккупированном полуострове. Из последних новостей – переброска сюда новых зенитных комплексов. В ответ наши ребята так же укрепляют позиции.