Тернопольщина: на избирательных участках появились бюллетени и милиция

С сегодняшнего дня в Тернопольской области правоохранители будут обеспечивать охрану общественного порядка возле избирательных участков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела общественных связей областного управления милиции Сергей ШВОРНИКОВ.

Он отметил, что если суд примет решение об отмене внеочередных выборов в Тернопольский областной совет, то охрана участков будет прекращена. С.ШВОРНИКОВ также добавил, что обеспечение охраны не связано с вчерашним инцидентом, когда была предпринята попытка не выпустить автомобили с напечатанными бюллетенями из издательства “Збруч”, а вызвано тем, что на участки уже завезли бюллетени.

Вместе с тем он сообщил, что инцидент с блокированием доставки бюллетеней правоохранительные органы сейчас изучают для принятия соответствующего решения. “Вчера вечером нам поступило сообщение, что возле “Збруча” – потасовка. Туда были направлены четверо работников милиции. Оказалось, что группа депутатов городского и областного советов от одной из партий в количестве 50-60 человек пытаются заблокировать вывоз бюллетеней, а другая группа из числа представителей других партий примерно аналогичного количества пытается разблокировать территорию”, - информировал С.ШВОРНИКОВ. По его данным, “серьезного столкновения возле издательства не было”.

“Понятно, что была потасовка. Поскольку было много людей, для обеспечения порядка на место инцидента были направлены еще 10 правоохранителей”, – сообщил С.ШВОРНИКОВ. При этом он заверил, что спецподразделения для урегулирования конфликта милиция не направляла и что силового сопротивления правоохранителям не было. “Была проведена разъяснительная работа, и после того, как страсти утихли, бюллетени в сопровождении милиции были вывезены на участки”, – сказал С.ШВОРНИКОВ.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы находятся вне избирательного процесса и готовы обеспечивать охрану общественного порядка в день выборов.

Как сообщалось, 3 марта Верховная Рада отменила внеочередные выборы Тернопольского областного совета, назначенные на 15 марта.

В то же время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает незаконной отмену парламентом этих выборов. Он заявил, что избирательный процесс в Тернопольский облсовет "никто не имеет право остановить", в том числе и парламент.

Президент обратился в Конституционный Суд с просьбой оценить конституционность постановления ВР об отмене внеочередных выборов Тернопольского облсовета.

Также министр юстиции Николай ОНИЩУК заявил об отсутствии юридических препятствий для проведения внеочередных выборов Тернопольского областного совета 15 марта.

"Отменить избирательный процесс не имеет права не только парламент, но и какой-либо орган государственной власти и суды... Это значит, что никаких юридических препятствий для проведения выборов в Тернопольской области на сегодняшний день нет", - сказал он.

Кроме того, заместитель руководителя президентского Секретариата - представитель Президента в Конституционном Суде и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что выборы в Тернопольский облсовет состоятся, “невзирая на безумное сопротивление БЮТ, который уже разработал кампанию по срыву выборов, препятствованию свободному волеизъявлению граждан”. На сегодня существуют все достаточные правовые основания для того, чтобы представительский орган власти в Тернопольской области был избран, сказала она.