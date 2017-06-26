Суд по делу Насирова частично закроют для СМИ

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката временно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова Александра Лысака о рассмотрении дела в закрытом режиме. Такое решение принял судья Тарас Оксюта, передает "Украинская правда".

Читайте такжеСегодня суд рассмотрит продление меры пресечения НасировПо словам судьи, заседание будет закрытым для прессы во время выступлений защиты Насирова, содержащих медицинскую тайну о состоянии здоровья их подзащитного.

"Будут исследоваться документы, содержащие медицинскую тайну нашего подзащитного. Такие сведения могут быть объявлены только с разрешения нашего подзащитного, такого разрешения нет", - обосновывал Лысак.

В свою очередь сторона обвинения выступила против принятия такого решения. "Адвокаты могут его (диагноз. - ред.) Не называть. В условиях нераскрытия диагноза ни стороной защиты, ни стороной обвинения мы можем дальше продолжать судебное заседание. Решение принимают в совещательной комнате, все документы можно предоставить судье, где он их изучит", - сказал прокурор Андрей Перов.

26 июня суд рассматривает ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении меры пресечения Насирову.

Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия").

Следствие считает, что Насиров на протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

31 мая Насиров заявил, что использует «все конституционные методы» для выезда на лечение в США.