Насиров может предстать перед судом в Великобритании - посольство

Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии обеспокоено решением Соломенского районного суда Киева, который признал неприемлемыми предоставленные британской стороной доказательства по делу отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Об этом говорится в заявлении посольства, фотокопия которого размещена в Twitter посольства.

"Мы глубоко обеспокоены по поводу недавнего решения Соломенского районного суда г. Киева, где доказательства, предоставленные Великобританией в рамках дела против Романа Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены. На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Соединенном Королевстве", - отметили в посольстве.

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"Это дело подчеркивает насущную необходимость в независимой и прозрачной судебной системе и необходимость скорейшего создания специализированного антикоррупционного суда, в состав которого будут входить тщательно проверенные судьи, которые должным образом смогут рассматривать коррупционные дела против высокопоставленных должностных лиц", - заявили британские дипломаты.

"Великобритания поддерживает реформы в Украине. Именно поэтому 6 июля в Лондоне пройдет конференция по вопросам реформ в Украине. Реформа украинской судебной системы является важной составляющей программы правительства Украины. Указанная конференция предоставит дальнейшую возможность украинской власти продемонстрировать ее приверженность реальному прогрессу в реформировании судебной системы и борьбы с коррупцией", - заявили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Великобритании Джудит Гоф подтвердила, что письмо британской стороны Национальному антикоррупционному бюро Украины о гражданстве Насирова является подлинным.