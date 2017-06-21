Представления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности 5 нардепов уже лежат в комитете Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий направил в регламентный комитет парламента представления Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности пятерых народных депутатов. Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев.

Читайте такжеСАП и НАБУ готовы предоставить доказательства причастности Розенблата и Полякова ко взяточничеству и "янтарной мафии"Он отметил, что Рада получила пять представлений на депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея («Народный фронт»), Борислава Розенблата («БПП»), а также депутата от «Народного фронта» Максима Полякова.

По словам Ковалева, все 5 представлений спикер направил на рассмотрение регламентного комитета.

Как сообщал УНИАН, сегодня ГПУ направила в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн) и депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа "), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Также сегодня Генпрокуратура направила в ВР представление на Дейдея, «в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн».

Кроме того, ведомство просит Раду снять неприкосновенность с Розенблата, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.» и Полякова, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества».