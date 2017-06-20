ГПУ получила представление на нардепов Довгого, Полякова и Розенблата

Генеральная прокуратура Украины получила представление на привлечение к уголовной ответственности трех народных депутатов - представителей группы "Воля народа" Олеся Довгого, "Народного фронта" Михаила Полякова и БПП Борислава Розенблата.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Генеральная прокуратура получила от САП представление на народных депутатов Довгого, Полякова и Розенблата сегодня около 15.30. Юридическая служба ГПУ взяла документы на обработку на соответствие нормам закона «О Регламенте Верховной Рады Украины», а именно, каждое представление «должно быть мотивированным и достаточным, содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие факт совершения указанным в представлении лицом общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины». Поэтому подать представление в Верховную Раду на вышеуказанных нардепов уже завтра, как настаивают отдельные народные депутаты, для рассмотрения их на регламентном комитете невозможно, поскольку Генеральная прокуратура должна действовать в рамках законодательства", - сообщила Сарган.

Читайте такжеРозенблат не понимает сути обвинений и утверждает, что денег за правки или законопроекты не брал

По ее словам, генпрокурор примет решение о поддержке представлений после поступления заключения юридической службы ГПУ.

Кроме того, как добавила Сарган, в ст. 219 закона «О Регламенте» указывается: «Председатель ВР предлагает народному депутату, в отношении которого внесено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест, представить в течение пяти дней письменные объяснения комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, и поручает указанному комитету предоставить заключение относительно представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата согласно закону».

"В ст. 220 отмечается, что «комитет... в соответствии с законом определяет достаточность, законность и обоснованность представления, законность получения доказательств, указанных в представлении, и устанавливает наличие соответствующих жалоб. Подготовку этого вопроса комитет осуществляет в срочном порядке, но в срок не более 20 дней». Подчеркиваю также, что Генеральная прокуратура Украины неоднократно предлагала изменить данные нормы, чтобы оптимизировать процесс рассмотрения представлений в Верховной Раде", - резюмировала Сарган.

Как сообщал УНИАН, представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова («Народный фронт»), которое касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществление других действий, связанных с добычей янтаря, было подписано 19 июня.

По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны 6 человек: трое помощников народных депутатов, один охранник народного депутата, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией.

Также существует подозрение о причастности к этой схеме помощника одного из народных депутатов от Радикальной партии.

Представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого (группа «Воля народа») направлено в ГПУ в рамках уголовного производства о незаконном выделении земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.