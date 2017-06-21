Луценко внес в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности депутата Дейдея

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея (фракция "Народного фронта"). Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ НАБУ прокомментировали представление ГПУ на трех депутатов: говорят, что расследуют только дела Лозового и Дейдея«Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Е.Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 19 мая генеральный прокурор Луценко заявил, что прокуратура после проверки поданных электронных деклараций подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с депутатов Дейдея (фракция "Народного фронта"), Геннадия Бобова (группа "Видродження") и Андрея Лозового (фракция Радикальной партии).

23 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что представление на Лозового и Дейдея генпрокурор вернул в САП на доработку.

В отношении Дейдея открыто производство по ст. 368 прим. 2 Уголовного кодекса ("незаконное обогащение").

За 2015 год Дейдей задекларировал, среди прочего, четыре квартиры, $41 тыс., 30 тыс. евро и 350 тыс. грн. наличными.

Также сегодня ГПУ направила в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн) и депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа"), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.