Нардепов Розенблата и Полякова хотят лишить неприкосновенности, в ГПУ направлено представление

В ГПУ направили документы о представлении на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уточнил, что это представление было подписано 19 июня и касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент относительно законопроектов и осуществления других действий, связанных с добычей янтаря.

Как сообщал УНИАН ранее, детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Бориса Розенблата во время получения взятки в 200 тысяч долларов.

Следствие считает, что его коллега должен был помочь предпринимателю решить вопрос с получением лицензии на добычу янтаря, а также продвижение изменений в законодательство.

В то же время сам нардеп Розенблат заявляет, что задержание его водителя - это провокация. "Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 тысяч долларов. Ему всунули какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Потом было НАБУ", - сказал он.