19 стран-членов Международной морской организации осудили обстрел РФ украинского самолета над Черным морем

19 делегаций стран-членов Международной морской организации осудили действия РФ в связи с обстрелом самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 над Черным морем в феврале этого года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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15 июня украинская делегация выступила на заседании Комитета по безопасности на море Международной морской организации (ІМО) с заявлением об угрозах безопасности навигации при заходе судов в закрытые морские порты Украины в Автономной республике Крым и Севастополе, которые создаются незаконными действиями Российской Федерации.

"Был высказан решительный протест в связи с очередной вооруженной провокацией со стороны РФ - обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины", - отметили дипломаты.

"По результатам обсуждения 19 делегаций стран-членов ІМО, среди которых Австралия, Великобритания, ФРГ, США и Франция, поддержали позицию украинской делегации, и в очередной осудили аннексию Крыма", - заявили украинские дипломаты.

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Таким образом, попытки российской делегации во время заседания обвинить ІМО из-за Украины в рассмотрении вопросов, которые не относятся к компетенции организации, не получили поддержки со стороны иностранных делегаций.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Степан Полторак 1 февраля доложил президенту Украины Петру Порошенко о том, что во время выполнения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВМС Украины Ан-26.

Кроме того, по словам министра, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.