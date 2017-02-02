Обстрел Ан-26 над Черным морем: Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины

Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно-дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета "российских" буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", - сказал российский чиновник.

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Конашенков отметил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные".

Как сообщал УНИАН, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.

Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал.