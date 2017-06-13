Призыв крымчан на военную службу в РФ нарушает Женевскую конвенцию – ООН

РФ, принуждая к воинской службе крымчан, нарушает положения Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время.

Об этом говорится в Докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) за период с 16 февраля по 15 мая 2017 года, обнародованном сегодня на сайте организации.

«1 апреля началась кампания по призыву жителей Крыма в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Ожидается, что до 2 400 человек будут призваны на воинскую службу. С 2014 г. крымские призывники служили в воинских частях Российской Федерации на территории Крымского полуострова. В 2017 г. они впервые будут отправлены в воинские части в Российской Федерации», - говорится в докладе.

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«Во время пресс-конференции 12 апреля военный комиссар Российской Федерации в Крыму заявил, что против жителя Крыма, который отказался служить в армии Российской Федерации было возбуждено уголовное дело. УВКПЧ хотело бы подчеркнуть, что в соответствии с четвертой Женевской конвенцией (статья 51), оккупирующая держава не может принуждать гражданских лиц на оккупированной территории служить в своих вооруженных силах или вспомогательных войсках», - подчеркивается в документе.

Как известно, Женевская конвенция о защите гражданского населения в военное время, также известная как четвёртая Женевская конвенция — принята 12 августа 1949 года; вступила в силу 21 октября 1950 года.