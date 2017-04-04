МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу граждан из оккупированного Крыма

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию отменить требование о призыве на военную службу граждан из оккупированного Крыма.

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Об этом говорится в комментарии на сайте МИД Украины.

"Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и в городе Севастополь", - отмечается в заявлении.

"Обращено внимание, что Резолюция Генеральной ассамблеи ООН A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 года «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» установила факт незаконной оккупации Российской Федерацией Автономной республики Крым и города Севастополя и призвала ее обеспечить выполнение своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, международными механизмами защиты прав человека, иными договорно-правовыми инструментами, стороной которых она выступает", - заявили украинские дипломаты.

МИД требует отменить призыв на военную службу граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также обеспечить неукоснительное соблюдение российской стороной своих международных обязательств.