Журналисты рассказали о "тайном офисе" прокуроров на Львовской площади (видео)

На Львовской площади в Киеве расположен бизнес-центр, в который часто заходят как нынешние народные депутаты (в том числе и те, относительно которых у ГПУ есть уголовные производства), так и сотрудники прокуратуры, включительно с нынешним генпрокурором Луценко.

Журналисты решили узнать, не выполняют ли экс-руководители ГПУ Ярема и Даниленко, пользуясь своим влиянием и связями, функции неких теневых посредников между правоохранителями и людьми, у которых могут быть проблемы с законом.

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Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и канала «UA:Первый».

В частности, возле здания можно было увидеть два автомобиля «Тойота Кэмри», которыми пользуется генеральный прокурор Юрий Луценко, и еще одну ведомственную машину ГПУ, которая часто выезжала из ворот центрального офиса Генпрокуратуры.

Также, из здания на Львовской площади выходил начальник Департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения ГПУ Константин Моргун, который уезжал оттуда поздно вечером на служебном авто.

В тот же день вскоре после Луценко и Моргуна здание покинули бывший заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко и его бизнес-партнер и экс-депутат Киевского горсовета Геннадий Ильин, первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, а также близкий к Юрию Луценко человек Ярослав Максимец, руководивший аппаратом МВД, когда тот был министром.

По наблюдениям «Схем», боковую часть офисного центра постоянно используют три человека: экс-генпрокурор Виталий Ярема, его экс-заместитель Анатолий Даниленко и бизнес-партнер последнего – Геннадий Ильин.

Константин Моргун в то время, как Виталий Ярема возглавлял Генеральную прокуратуру, занимал должность заместителя начальника Главного управления кадров и должность начальника управления делами ГПУ. В мае 2016 года уже Юрий Луценко назначил Моргуна на должность начальника Департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры.

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В то же время жена Константина Моргуна вместе с братом Виталия Яремы являются учредителями общества с ограниченной ответственностью «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ».

«Схемы» отмечают, что это здание на Львовской площади, которое посещал Луценко и вышеупомянутые лица, построили при скандальных обстоятельствах вместо реконструкции фонтана члены семьи Даниленко и Ильина.

Еще в прошлом году возле этого самого офисного помещения журналисты заметили заместителя генерального прокурора и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Журналисты отмечают, что к офисному помещению во время рабочего дня периодически приезжают служебные автомобили Генпрокуратуры.

В частности, такой автомобиль привозил Александр Кондратенко, который в мае 2016-го был назначен на должность заместителя начальника Департамента обеспечения деятельности руководства. В 2014-м он работал на должности руководителя аппарата генпрокурора Виталия Яремы, а до этого – под его руководством, еще когда тот в 2014 году занимал должность первого вице-премьер-министра.

Во время одного из таких визитов перед Кондратенко здание покинули экс-генпрокурор Виталий Ярема, экс-начальник главного управления МВД в городе Киеве, а ныне первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Терещук; Анатолий Даниленко, экс-первый заместитель начальника Нацполиции Василий Паскал.

Журналисты также видели, как из здания выходит человек, похожий на прокурора Кировоградской области Анатолия Коваленко, а номерной знак машины, в которую он садится, зарегистрированный на Кировоградскую прокуратуру. Еще один посетитель, похожий на прокурора Запорожской области Валерия Романова, садится в авто, которое зарегистрировано на Запорожскую прокуратуру.

Также «Схемы» зафиксировали как офисное помещение покидает руководитель прокуратуры Киевской области Дмитрий Чибисов с папкой в руке. Прокурор Киевской области в офис на Львовскую площадь приехал в рабочее время на ведомственной машине с водителем.

Еще однажды в разгар рабочего дня (в 15:04) к парковке на Львовской площади подъехала «Тойота Кэмри», зарегистрированная на прокуратуру Крыма, из которой выходит прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. Автомобили, которыми пользуются Виталий Ярема и Анатолий Даниленко, в это время стоят на парковке.

«Схемы» направили запрос в ГПУ с вопросом: с какой целью сотрудники органов прокуратуры, за которыми закреплены вышеуказанные автомобили, посещали офис на Львовской площади.

В этот же день офисный центр посещал Дмитрий Кащук, который в 2014 году занял должность председателя Государственной службы геологии и недр. Как только Кащук вышел из офиса на Львовской площади с бумагами, как к нему подъехал на тот момент руководитель Госслужбы геонадр Николай Бояркин. Они сначала пообщались на улице, а затем на одной машине покинули офисную парковку.

Среди посетителей офиса на Львовской площади журналисты заметили и народного депутата от группы «Воля Народа» Олеся Довгого. В 2006 году, когда мэром Киева был Леонид Черновецкий, он занимал должность секретаря Киевского городского совета. Прокурор Юрий Луценко сейчас часто подчеркивает, что прокуратурой активно расследуются земельные сделки того времени.

Приезжал сюда и бывший народный депутат от Партии регионов, бизнесмен Владимир Продивус.

В телефонном разговоре с журналистами экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко отрицает, что он каким-то образом влияет на работу прокуратуры. Также "Схемы" поинтересовались у него, имеет офис на Львовский площади экс-генпрокурор Ярема, но ответа не получили.

Сам Виталий Ярема утверждает, что офиса в здании на Львовской площади он не имеет: «Я сегодня свободный человек, живу в свободной стране и захожу в это помещение к своим друзьям, у меня там есть место, где я могу посидеть поработать, но это не офис».

По словам Яремы, после отставки с должности генпрокурора он занимается юридической деятельностью и оказывает консультации. Также Ярема заверил, что Юрий Луценко не советовался с ним, когда занял должность генпрокурора.

А вот Юрий Луценко убеждает, что перед назначением обсуждал с Яремой ситуацию: «Очевидно, что он, как бывший генпрокурор и мой добрый товарищ, объяснял, на что бы мне (без юридического образования) следовало обратить внимание, кратко охарактеризовал проблемы».

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На вопрос о том, зачем заместитель начальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ Александр Кондратенко даже в рабочее время приезжает в офис на Львовскую площадь, Ярема ответил так: «Ну и что? Ну и что? В чем суть? В чем нарушение этого человека или мое нарушение? Вы обратите внимание, сколько раз он заходит в туалет в рабочее время!»

Также Ярема заверил, что не встречался с депутатом Олесем Довгим и Владимиром Продивусом.

В телефонном разговоре Анатолий Даниленко сообщил, что к нему не ходят сотрудники прокуратуры: «Бывает, что с кем-то может и общаюсь, но ко мне в офис они не ходят».

А генеральный прокурор Юрий Луценко опровергает влияние Анатолия Даниленко и Виталия Яремы на прокуратуру.