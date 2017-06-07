"Знаете, как-то скуповато!": Поклонская прокомментировала информацию о тайной квартире в Донецке

Незаконно избранный депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке и заявила, что намерена инициировать депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ. Об этом сама депутат сообщила в комментарии РБК.

"Я буду просить Генеральную прокуратуру России провести проверку по факту совершенных преступлений. По признакам статей (Уголовного кодекса - Ред.) 201 (злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях), 128.1 (клевета), 137 (распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка), 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом)", — сказала она.

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Поклонская заявила: "Сегодня вечером мы все подготовим, а завтра направим". "Потому все, что я пока могу прокомментировать сейчас, — это инициирование проверок. И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова", — сказала Поклонская.

Она также утверждает, что "в Донецке бывала проездом". Отвечая на вопрос, имеет ли к ней отношение фамилия Дубровская, депутат ответила: "Я — Поклонская. Мое личное дело с момента рождения, со свидетельства о рождении, и до момента (ухода - Ред.) из Генеральной прокуратуры находится в Генпрокуратуре Украины. Это заверенные документы, и поэтому что они делают с этими документами в Украине по политическим мотивам, мне неизвестно".

Поклонская сравнила обвинения с ситуациями, когда "сотрудники правоохранительных органов превышали служебные полномочия и подбрасывали потерпевшим наркотики, или патроны, или деньги". "А мне, выходит, решили "подбросить" квартиру. 29 кв. м? Знаете, как-то скуповато! Вот интересно, а виллу и яхту они тоже также "обнаруживают"?" — заявила она.

Ранее в Transparency International заявили, что так называемый депутат Госдумы Наталья Поклонская не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость в Донецке.