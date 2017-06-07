Катастрофа MH17: журналист показал лица российских военных, перевозивших "Бук" на Донбасс (фото)

В Сети опубликовали фото, на котором видны лица российских военных, перевозивших "Бук" к украинской границе летом 2014 года. Их фотографии в своем Twitter показал журналист Михаил Голуб.

Ранее эта фотография была опубликована в расследовании Bellingcat. Однако на ней были заретушированы лица.

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"Это солдаты армии России, которые сбили MH17 с сотней детей на борту", - говорится в подписи к фото.

Это солдаты армии России, сбившие Боинг #MH17 с сотней детей на борту pic.twitter.com/ODpx0WcaAW — Mikhail Golub (@golub) June 6, 2017

Ранее расследователи Bellingcat установили личности группы водителей, которые участвовали в транспортировке к украинской границы военной техники, среди которой был "Бук", сбивший самолет "Малайзийских авиалиний".