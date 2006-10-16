Мороз желает Тимошенко поработать во власти

Законопроект об оппозиции, внесенный в парламент фракцией БЮТ, в случае его принятия разрушил бы систему законодательной работы, заявил сегодня на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, он считает этот законопроект несовершенным, отмечая, что данным законопроектом «разрушается полностью система законодательной работы, в частности, аппарата Верховной Рады».

По словам А.МОРОЗА, создается впечатление, что авторы законопроекта планируют «все время работать в оппозиции». Он выразил пожелание, “чтобы они еще и во власти поработали”.

Как заметил А.МОРОЗ, работает рабочая группа, которая должна подготовить на рассмотрение парламента сбалансированный законопроект об оппозиции.

Как сообщал УНИАН, БЮТ будет просить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вмешаться в ситуацию с принятием закона об оппозиции, поскольку председатель Верховной Рады А.МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ продолжают блокировать рассмотрение этого вопроса, заявила сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодня «сознательно и беспрецедентно» А.МОРОЗ и В.ЯНУКОВИЧ персонально блокируют рассмотрение закона об оппозиции. «Цель МОРОЗА и ЯНУКОВИЧА - оставить их действия бесконтрольными и как следствие – безответственными. Иначе объяснить саботаж с принятием закона об оппозиции невозможно», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Она объяснила, что В.ЯНУКОВИЧ как лидер коалиции и А.МОРОЗ как председатель парламента отказываются проводить любые встречи, на которых бы обсуждалась концепция закона об оппозиции. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, они переводят этот вопрос на исполнителей из рабочей группы, которые не имеют полномочий принимать политические решения и постоянно на это ссылаются. Лидер БЮТ подчеркнула, что это уже много недель останавливает принятие закона об оппозиции.