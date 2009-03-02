С нардепами, которые все время в Африку звонят, разберутся «без шума»?

Законопроект об отмене депутатских льгот «является профанацией», заявил на заседании Согласительного совета председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что в комитете был рассмотрен законопроект об отмене депутатских льгот, и «экономии там никакой нет по сути дела». По его словам, этот законопроект «является профанацией».

А.ЕФРЕМОВ считает: «Лишний раз поднимаем тему, и лишний раз себя унижаем».

Как подчеркнул А.ЕФРЕМОВ, «сегодня есть народные депутаты, с телефонов которых звонки в Таиланд, в Испанию, в Африку, и которые наговаривают в 10 раз больше, чем другие».

Он добавил также, что есть народные депутаты, «которые в месяц летают самолетами 16 раз». По его словам, выходит, что такие депутаты на пленарное заседание каждый день летают самолетом. «Это ж недопустимо», - возмутился А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, по каждому такому случаю он написал письмо во фракции и попросил, чтобы «без шума» эти вопросы были решены.

В свою очередь председатель ВР Владимир ЛИТВИН подчеркнул, что завтра, возможно, во время обеденного перерыва в работе парламента, лидеры фракций должны собраться и обсудить вопрос об отмене депутатских льгот.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК предложил для сокращения дефицита бюджета отменить льготы депутатам и ограничить пенсии некоторым категориям граждан. Он отметил, что отмена льгот народным депутатам позволила бы сэкономить около 400 млн. грн.

Сегодня, 2 марта, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что инициирует сокращение в три раза зарплаты для высокопоставленных должностных лиц. По ее словам, фракция БЮТ в парламенте будет настаивать на включении в повестку дня пленарных заседаний вопроса об отмене льгот для депутатов. Премьер отметила, что в случае отказа включить этот вопрос в повестку дня фракция БЮТ будет блокировать трибуну ВР.