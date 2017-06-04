Порошенко и Гройсман отреагировали на теракты в Лондоне
Порошенко и Гройсман выразили соболезнования гражданам Британии в связи с человеческими жертвами в результате терактов.
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования гражданам Британии в связи с человеческими жертвами в результате терактов.
«Чудовищный теракт в Лондоне. Скорбим в эти тяжелые минуты вместе со всей Великобританией», - написал он в Twitter.
Ужасный теракт в Лондоне. Скорбим в эти тяжелые минуты вместе со всей Великобританией— Петр Порошенко (@poroshenko) June 4, 2017
Премьер-министр Владимир Гройсман выразил поддержку семьям, которые потеряли близких.
"Чудовищный теракт в Лондоне унес жизни невинных людей. Молимся за погибших и скорбим вместе с теми, кто потерял близких", - отметил он в Facebook.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 3 июня в Лондоне было совершено серию терактов, в результате которых погибли шестеро и пострадали 48 человек.