Порошенко и Гройсман отреагировали на теракты в Лондоне

11:30, 04 июня 2017
Политика
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Порошенко и Гройсман выразили соболезнования гражданам Британии в связи с человеческими жертвами в результате терактов.

Иллюстрация REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования гражданам Британии в связи с человеческими жертвами в результате терактов.

«Чудовищный теракт в Лондоне. Скорбим в эти тяжелые минуты вместе со всей Великобританией», - написал он в Twitter.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил поддержку семьям, которые потеряли близких.

"Чудовищный теракт в Лондоне унес жизни невинных людей. Молимся за погибших и скорбим вместе с теми, кто потерял близких", - отметил он в Facebook.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 3 июня в Лондоне было совершено серию терактов, в результате которых погибли шестеро и пострадали 48 человек.

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Новость в сюжете: Теракты в Лондоне
Теги: #теракт в Лондоне