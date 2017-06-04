Теракт на Лондонском мосту: один погибший и 20 пострадавших

В результате наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту пострадали до 20 человек, сообщает РБК со ссылкой на Telegraph.

Как отмечает издание, белый "фургон" наехал на людей, и ранил 20 человек. По словам еще одного очевидца, он видел мужчину с ножевыми ранениями.

Читайте такжеВ Британии полиции разрешили стрелять в водителей-террористов

По данным издания, подозреваемых было трое, и они вооружены ножами. Очевидцы рассказали изданию, что видели тела, "лежащие на тротуаре".

В полиции подтвердили, что в результате инцидента есть погибшие. "Более одного человека", - передает канал Би-би-си со ссылкой на полицейских.

Ранее Би-би-си сообщало со ссылкой на очевидцев, о шести-семи пострадавших. По данным телеканала, на людей наехал микроавтобус, который двигался со скоростью 80 километров в час.

Полиция также проверяет сообщения об инциденте на рынке Боро, который находится приблизительно в 300 метрах от Лондонского моста. По данным Би-би-си, на данный момент полиция разыскивает троих подозреваемых.

Официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу ЧП на Лондонском мосту не поступало.