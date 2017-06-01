Оснований для приостановки украинского безвиза пока нет - еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Ган заявил, что сейчас нет угрозы, что Европейский Союз может приостановить безвизовый режим за возможные беспокойства к процессу внедрения реформ в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеКоличество безвизовых для украинцев стран будет превышать сотню – ПорошенкоПо его словам, введение безвизового режима необходимо воспринимать как положительный момент.

«Это является позитивом, честно, мы обоснованно должны быть счастливыми и праздновать соответствующим образом, что состоялась визовая либерализация. И мы не должны спекулировать, если этот механизм приостановления может быть запущенным в определенный момент. Ничто не указывает на то, и пока нет причин, и я надеюсь, что никогда не будет причины для этого», - отметил Ган.

Также еврокомиссар отметил, что реформы, которые Украине необходимо было осуществить и выполнить для визовой либерализации, должны быть должным образом внедрены и не подлежать пересмотру.

Таким образом, Ган заявил, что если реализованы реформы не будут отменены, он не видит никаких проблем, которые могли бы повлиять на безвиз для украинцев.

Как сообщал УНИАН, в Украине для введения безвизового режима с ЕС необходимо было выполнить 144 требования. В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что украинцы в полной мере заслужили безвиз, потому что вы выполнили необходимые 144 условия.

В то же время, в ЕС создали законодательное обоснование для приостановления безвизовых режимов с любыми странами, чьи граждане нарушают условия соблюдения безвизового режима. В частности, этот механизм может быть применен в случае возникновения миграционных рисков.

Безвизовый режим позволит украинцам находиться в ЕС до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Они не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать свою цель поездки.