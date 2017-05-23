За визовый режим с Россией могут проголосовать на этой неделе - СМИ

В Верховной Раде продолжаются споры о возможности проголосовать постановление о введение виз с Россией. На этом настаивает фракция "Народного фронта", но Блок Петра Порошенко колеблется. Хотя его негативная позиция уже не так однозначна как раньше.

"Я не думаю, что фракция на этой или следующей пленарной неделе будет инициировать введение визового режима с Российской федерацией", - сказал народный депутат от БПП Александр Домбровский "Стране".

Он также отметил, что фракция пока не имеет в отношении виз позиции, "скоординированной" с президентом Петром Порошенко, правительством и Министерством иностранных дел.

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"А политика в этом вопросе должна быть скоординированной между основными ветвями власти. В таком ключе эта тема обсуждалась на последнем заседании фракции", - сказал Домбровский.

В то же время заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко в беседе с журналистами допустил, что к вопросу введения виз для граждан России парламент может вернуться в четверг, 25 мая.

"На этот счет (введения виз - Прим.Ред.) мы не приняла никаких решений, потом что такого пункта пока нет в повестке дня на эту пленарную неделю. Возможно, мы вернемся к обсуждения этого вопроса в четверг", - сообщил Гончаренко.

Ранее он резко негативно оценивал идею отменить визы с Россией.

Однако, по данным "Страны", в БПП на этот счет есть и иные мнения. Как сообщили наши источники во фракции, во время внутреннего обсуждения данной темы жестко за введение виз выступил нардеп Владимир Арьев. "Если рвать с русским миром, то рвать, а не так, что тут делаем, тут не делаем, а тут рыбу заворачиваем", - процитировал слова Арьева источник "Страны". И такую позицию поддержало немало депутатов.

То есть, если вопрос будет вынесен, то за счет голосов НФ, части БПП и ряда других фракций, постановление теоретически может набрать 226 голосов.