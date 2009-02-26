Луценко рассказал, в каких случаях милиция будет применять силу

Все разрешенные Конституцией Украины протестные акции не получат силового сопротивления от Министерства внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в интервью журналистам в Киеве.

«Никакие законом разрешенные, Конституцией гарантированные протестные акции людей не получат какого-либо силового сопротивления от МВД. Это полная моя гарантия, это моя общественная и политическая позиция», - сказал он.

С другой стороны, отметил министр, если во время проведения акций будут нарушаться права других людей, милиция соответствующим образом в рамках разрешенных ей законодательством будет реагировать. «Лишь в случае, когда кто-то надумает парализовать полностью жизнь столицы или даже страны, тогда милиция применит жесткие меры», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как положительный пример он назвал акцию протеста автоперевозчиков. «Мы достигли разумного компромисса, когда и они протестуют, и при этом не страдает вся столица из-за вероятного блокирования центральных магистралей», - отметил руководитель МВД.