В СБУ заявили, что не следят за политиками

Сотрудники СБУ не следят за политиками. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, добавив, что "у Службы есть чем заняться в условиях российской агрессии».

"Служба безопасности Украины не следит за политиками и представителями общественно-политических объединений, не препятствует им, а также не вмешивается в их деятельность. Мы не наблюдаем за встречами политиков с избирателями и тем более не позволяем себе, как Вы заявили, оказывать давление на студентов и преподавателей", — написала Гітлянська в ответ на пост нардепа Егора Соболева.

Кроме того, Гитлянская пообещала, что СБУ проведет проверку и сообщит нардепу о ее результатах в установленном порядке.

Ранее нардеп Соболев написал, что СБУ следила за ним в нескольких городах.