Рада сегодня рассмотрит "особый статус" УПЦ (МП) (онлайн-трансляция)

10:23, 18 мая 2017
Политика
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Законопроектом разрешается инициировать прекращение деятельности религиозных организаций за сотрудничество с террористическими группировками.

Парламент планирует рассмотреть блок законопроектов по аграрной политике / фото УНИАН

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть два законопроекта, касающихся религиозных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, предусмотрено рассмотрение законопроекта № 4511, которым разрешается инициировать прекращение деятельности религиозных организаций за сотрудничество с террористическими группировками.

Законопроектом № 4128 предусмотрено предоставление разрешения религиозным общинам беспрепятственно менять подчиненность религиозным центрам.

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По мнению экспертов, в первую очередь эти законопроекты касаются УПЦ Московского патриархата.

Кроме того, сегодня парламент планирует рассмотреть блок законопроектов по аграрной политике и вопросам культуры и духовности.

Также Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о стабилизации деятельности ГАО “Черноморнефтегаз” и ряд законопроектов о Вооруженных силах Украины.

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Теги: #Верховная Рада#законопроект#религиозные организации