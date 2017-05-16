Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко

Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Как передает корреспондент УНИАН, за постановление № 6445 проголосовали 244 народных депутата из 328, зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановлением предусмотрено досрочно прекратить полномочия народного депутата Артеменко, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Радикальной партии, в связи с прекращением гражданства Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады предложил парламенту досрочно прекратить полномочия народного депутата Артеменко.

Согласно регламенту, после решения комитета Верховная Рада может рассматривать этот вопрос даже на пленарном заседании на следующий день, то есть 16 мая.

21 апреля Генеральная прокуратура обратилась к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины Артеменко, ссылаясь на наличие у него паспорта гражданина Канады. Впоследствии стало известно, что ДМС обработала материалы в отношении Артеменко и направила их в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Украины.

5 мая на официальном сайте ГМС появилось сообщение, что президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины Артеменко. «Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также такими, которые добровольно получили гражданство иностранных государств», - говорилось в сообщении.

11 мая Высший административный суд открыл производство по иску Артеменко, в котором депутат обжаловал указ президента о лишении его украинского гражданства.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что тот передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

Артеменко уверял, что так называемый «План примирения Украины с Россией» был инициативой Радикальной партии.