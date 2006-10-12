Черновецкий подписал распоряжение о применении детектора лжи

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ 9 октября подписал распоряжение о введении добровольного опроса (тестирования) чиновников с применением полиграфа (детектора лжи) при приеме на работу на руководящие должности Киевской горгосадминистрации и коммунальные предприятия столицы.

Текст распоряжения размещен на официальном веб-портале городской власти.

Согласно документу, до сегодняшнего дня управление взаимодействия с судами, правоохранительными органами и органами юстиции КГГА должны были внести соответствующие изменения в свои положения и подать их на утверждение, а также подать в установленном порядке Инструкцию о прохождении тестирования на “детекторе лжи”.

В связи с принятием этого решения заместителю председателя КГГА – начальнику Главного финансового управления Виктору ПАДАЛКЕ поручено внести в повестку дня сессии Киевского городского совета вопрос об увеличении предельной численности аппарата КГГА.

Как сообщал УНИАН, еще в канун выборов мэра столицы народный депутат Украины, кандидат на пост Киевского городского председателя и лидер одноименного блока Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что собирается внести на рассмотрение Верховной Рады проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе». Настоящим документом предусмотрено введение обязательного ежегодного тестирования украинских государственных служащих на детекторе лжи. По его словам, «практика тестирования правительственных чиновников на детекторах лжи существует в 60 странах мира. В частности, в США она применяется уже на протяжении 70 лет.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что законопроект будет предусматривать существование двух типов проверок: вступительной, при приеме на работу, и ежегодной, «профилактической», - на предмет участия правительственных чиновников и депутатов всех уровней в коррупционных схемах.

Позже, победив на выборах мэра столицы, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что будет назначать своими заместителями только тех, кто будет согласован с его командой и пройдет детектор лжи. В мае Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал глав столичных райгосадминистраций добровольно пройти детектор лжи. До сегодняшнего дня это тестирование, за исключением заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО (об этом тестировании журналистам стало известно со слов Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАНА) из команды городской и районных власти никто не согласился пройти.