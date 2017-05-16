Германия заявила о продолжении поддержки укрепления обороноспособности Украины

Министр обороны Федеративной республики Германия Урсула фон дер Ляен заявляет о намерении продолжать оказывать поддержку Украине в укреплении ее обороноспособности.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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"Министр обороны Урсула фон дер Ляен: Германия и впредь неизменно будет поддерживать Украину в укреплении ее обороноспособности", - написал Мельник.

Как сообщал УНИАН, сегодня Полторак и советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойзген согласовали шаги для обеспечения полноценного перемирия на Донбассе.