Германия заявила о продолжении поддержки укрепления обороноспособности Украины

22:21, 16 мая 2017
Политика
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Министр обороны Германии заявляет о продолжении поддержки Украины в укреплении обороноспособности.

REUTERS

Министр обороны Федеративной республики Германия Урсула фон дер Ляен заявляет о намерении продолжать оказывать поддержку Украине в укреплении ее обороноспособности.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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"Министр обороны Урсула фон дер Ляен: Германия и впредь неизменно будет поддерживать Украину в укреплении ее обороноспособности", - написал Мельник.

Как сообщал УНИАН, сегодня Полторак и советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойзген согласовали шаги для обеспечения полноценного перемирия на Донбассе.

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Теги: #Германия#оборона#Мельник