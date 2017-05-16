С начала года ВСУ провели более 500 штабных учений и тренировок

С начала года Вооруженные силы Украины провели свыше 500 штабных учений и тренировок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

"В Вооруженных силах Украины продолжается боевое обучение. С начала года в войсках и органах военного управления проведено свыше 500 штабных учений и тренировок, семь бригадных, 127 батальонных и 260 ротных тактических и тактико-специальных учений", - сказала она.

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"Проведено более тысячи боевых стрельб взводов и отделений, около тысячи стрельб из вооружения танков и другой бронетехники, почти 4 тысячи стрельб из стрелкового оружия. Осуществлено более 8 тысяч прыжков с парашютом", - добавила Гаврилюк.

Также, по ее словам, общий налет авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины составил свыше 6,5 тысячи часов.