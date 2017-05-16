Адвокат Фейгин о блокировании доступа к российским соцсетям: недостаточно, надо жестче

Российский адвокат Марк Фейгин считает недостаточно жестким решение Совета национальной обороны и безопасности о блокировании в Украине доступа к российским социальным сетям. Об этом российский адвокат написал в Twitter.

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"Решение Украины о блокировке Яндекса, одноклассников и остального пропагандистского барахла правильное. Но недостаточное. Надо жёстче", - заявил Фейгин.

По его мнению, российские ресурсы, на которые распространяются санкции Украины, "являются инструментами влияния на политические выборы в Украине".

"Они давно уже под контролем Кремля", - добавил Фейгин.

"Критикующие решение Украины о блокировке импотентны настолько, что в собственной стране, в России, сделать с блокировками ничего не могут", - отметил адвокат.

"Борьба с кремлевской пропагандой как раз и заключается в её запрете по всему миру. А как себе этот процесс представляли?", - добавил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Согласно указу, в Украине будет заблокирован доступ к российским соцсетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.