В Украине запретили самую популярную бухгалтерскую программу 1С
11:47, 16 мая 2017Предпринимательство
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Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Групп, Корпорации Парус и еще ряду других российских IT-компаний.
Доступ запрещен на три года / фото Forex.AW.com
В Украине запретили самую популярную бухгалтерскую программу 1С. Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Групп, Корпорации Парус и еще ряду других российских IT-компаний.
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Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.
Как известно, Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России. Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.
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