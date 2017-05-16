В Украине запретили самую популярную бухгалтерскую программу 1С. Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Групп, Корпорации Парус и еще ряду других российских IT-компаний.

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Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Как известно, Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России. Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.