Миллионный отдых Гонтаревой на Мальдивах начинает подтверждаться официально - журналист (документ)

Миллионный отдых семейства главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах, который она не указала в электронной декларации, начинает подтверждаться официально. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский.

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"Публикую ответ на запрос в пресс-службу НБУ, из которого следует, что в указанные в моих заявлениях в НАЗК/НАБУ/САП даты (16-24.07.2016) Гонтарева действительно была в отпуске", - говорится в его сообщении.

Теперь, по словам журналиста, дело за детективами - получить от Гонтаревой пояснения, в какую сумму ей обошёлся летний отдых в минувшем году, запросить стоимость её проживания в отеле The Sun Siyam Iru Fushi.

"Можно открывать уголовное дело", - добавил Дубинский.

Ранее журналист Дубинский обнародовал фотографии роскошного отпуска главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах, который мог стоить 1 миллион гривень. Эти расходы не внесены в электронную декларацию чиновника, и потому должны стать основанием для проверки НАПК, отмечал он.