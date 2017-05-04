Отдых на миллион: журналист показал отпуск Гонтаревой на Мальдивах, которого нет в декларации (фото, видео)

Журналист Александр Дубинский обнародовал фотографии роскошного отпуска главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах, который мог стоить 1 миллион гривень.

Эти расходы не внесены в электронную декларацию чиновника, и потому должны стать основанием для проверки НАПК, передает dubinsky.pro.

В распоряжение журналиста фото с отпуска главы Нацбанка передал близкий к семье Гонтаревых источник, пожелавший не раскрывать себя. Фотографии датированы серединой июля 2016 года. Дубинский, по его словам, уже обратился в НБУ с просьбой сообщить даты отпуска Гонтаревой.

На предоставленных фото глава Нацбанка позирует сначала сама, а затем и с мужем Олегом, который на одной из фото запечатлен вместе с младшим сыном супружеской четы - Никитой.

Журналист по фотографиям определил отель, в котором отдыхали Гонтаревы, - это The Sun Siyam Iru Fushi (город Манаду, административный центр атоллы Нуну, Мальдивская Республика).

"Отталкиваясь от расценок сайта booking.com, минимальная стоимость только отдыха в отеле с 17-23 июля 2017 на 2 взрослых и 1 ребенка составит 2874 долларов США, в которые входит трансфер в отель на частном самолете - за 500 долларов", - говорится в расследовании.

"Если же ни в чем себе не отказывать, и взять самую модную "виллу на воде" - 26600 долларов за неделю! К которым надо прибавить еще 6200 долларов налога и 1500 долларов за трансфер, что в общем итоге превысит 900 000 гривен", - продолжил Дубинский.

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А вот самый дешевый перелет на Мальдивы для 2 взрослых с ребенком, по данным сайта skyscanner.net, - это еще 2260 долларов США, если путешествовать эконом-классом, добавил журналист. В бизнесе - стоимость билетов нужно утроить, и тогда получится 7000-8000 долларов США на семью.

Таким образом, отпуск четы Гонтаревых мог стоить как 130 тыс. грн так и легко превысить 1 млн грн.

"В любом случае, эти расходы значительно превышают 50 прожиточных минимумов (66 тыс. 500 грн), которые являются минимальной суммой не декларируемых по закону расходов", - подчеркнул Дубинский.

В то же время, в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отсутствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Гонтаревой в июле 2016 года.

"Что означает нарушение "Леди Г" ч. 2 ст. 52 Закона Украины "О предупреждении коррупции" от 14 октября 2014 № 1700-VII, о чем я направил соответствующте заявления в НАЗК, САП и НАБУ. И требую проверки нарушения антикоррупционного законодательства", - подытожил журналист.