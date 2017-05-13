Трамп упрекнул американские СМИ за недостаточное освещение визита Климкина в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул американские средства массовой информации за недостаточное освещение визита в США министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в 21.00 (в 4.00 утра по Киеву в ночь с субботы на воскресенье).

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Президент США выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных пресс-брифингов в Белом доме и как освещают его деятельность.

"Я очень активный президент. Я занимаюсь делами с Китаем. Я занимаюсь делами с Японией. Я занимаюсь делами с Северной Кореей. Мне приходится разбираться со всеми этими делами. На днях российский министр иностранных дел приехал встретиться со мной, и сразу после этого - они не сказали этого - но сразу же после этого приехал министр иностранных дел Украины. Я сказал, ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира", - подчеркнул Трамп.

По его словам, американские СМИ говорили только о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Мы сделали фотографии, они сделали фотографии. Мы опубликовали фотографии, они (средства массовой информации - УНИАН) сделали из этого большую проблему. Все знали, что он приезжает, и его визит был запланирован. Но они не говорили об Украине", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом. По данным Посольства Украины в США, стороны детально обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.

Также 10 мая в США с визитом прибыл министр иностранных дел РФ Лавров. В Госдепартаменте по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Лавровым пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт заявила, что санкции против России остаются в силе.

В свою очередь в заявлении Белого дома по итогам встречи президента Трампа с Лавровым говорилось, что Россия ответственна за полное выполнение Минских соглашений.