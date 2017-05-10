Россия ответственна за полное выполнение Минских соглашений - Белый дом

Российская Федерация ответственна за полное выполнение Минских соглашений для урегулирования ситуации в Украине.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне.

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"Президент Дональд Трамп встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в прошлом месяце. Президент Трамп придал особое значение необходимости совместной работы по прекращению конфликта в Сирии, особенно заявив о необходимости сдерживания режима Асада, Ирана и его марионеток", - заявили в Белом доме.

"Президент поднял вопрос Украины и выразил приверженность его Администрации по поводу дальнейшего участия в урегулировании конфликта, и подчеркнул ответственность России за полное выполнение Минских соглашений", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем сказано, что Трамп обратил внимание на возможность более широкого взаимодействия по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в других регионах. "Президент также подчеркнул свое желание построить лучшие отношения между Соединенными Штатами и Россией", - говорится в заявлении.