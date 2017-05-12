США готовы присоединиться к принуждению России выполнять Минские соглашения - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к принуждению России выполнять Минские соглашения в разных измерениях, в т.ч. способствовать работе "нормандского формата". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-брифинге в Киеве.

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"Это вопрос, кстати, который я обсуждал во время многих встреч. Во-первых, Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем привлекаться к тому, чтобы заставить выполнять Минские договоренности Россию. Это один из ключевых приоритетов. В какой форме? Это может быть в форме отдельного измерения, который будет, конечно, очень тесно скоординирован с "нормандским форматом". Это может быть также вариант параллельного привлечения Соединенных Штатов к отдельным элементам взаимодействия в рамках "нормандского формата", - подчеркнул Климкин.

По его словам, эти вопросы сейчас обсуждаются.

Как сообщал УНИАН, 10 мая президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу МИД Украины Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По итогам этих встреч в Белом доме заявили, что Трамп желает сотрудничать с украинской властью по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем.

В тот же день в США с визитом прибыл Лавров. В Госдепартаменте США по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Лавровым заявили, что санкции против РФ остаются в силе. В заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа с Лавровым говорилось, что Россия ответственна за полное выполнение Минских соглашений.