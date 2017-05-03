В Госдепе назвали условие, при котором США будут взаимодействовать с Россией по Украине

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон допускает, что взаимодействие США и Российской Федерации относительно урегулирования ситуации в Украине возможно в случае восстановления определенного уровня доверия между странами.

Об этом он сказал во время своего обращения ко всем сотрудникам Государственного департамента, которое транслировалось на сайте ведомства. Он назвал вопрос возобновление сотрудничества с Россией одним из приоритетных направлений работы Госдепартамента.

В этой связи Тиллерсон признал, что сейчас часть двустороннего взаимодействия с РФ касается ситуации в Сирии.

"Но у нас есть другие вопросы с Россией, и как все вы знаете, в Европе, и ситуация в Украине", - заявил Тиллерсон.

Госсекретарь напомнил, что во время своего визита в Москву он охарактеризовал в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным отношения между США и РФ находящимися на самом низком уровне со времени окончания "холодной войны".

Как утверждает Тиллерсон: "Он (Путин - УНИАН) не мог с этим не согласиться".

Глава американской дипломатии добавил, что отношения между США и РФ даже ухудшаются.

"И мои замечания к нему (к Путину - УНИАН) были о том, что мы не можем иметь, как две передовые ядерные державы мира, подобные отношения. Мы должны изменить это", - подчеркнул Тиллерсон.

Таким образом, по его словам, обе страны должны предпринять ряд шагов, чтобы в первую очередь стабилизировать отношения.

"И исполняющий обязанности заместителя госсекретаря (Томас) Шеннон направляет усилия рабочей группы, чтобы выяснить, сможем ли мы взяться за решение некоторых вопросов, которые вызывают раздражение в отношениях", - добавил Тиллерсон.

Читайте такжеВ России заявили, что Лавров может встретиться с Тиллерсоном на Аляске

Вместе с тем он признал, что эти раздражители делают тяжелым даже двусторонний разговор с соблюдением "вежливого тона".

"Поэтому мы тяжело работаем для этого, и мы надеемся начать решать некоторые из этих вопросов", - добавил госсекретарь.

Тиллерсон подчеркнул, что после вчерашнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным он вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым продолжат работать над тем, чтобы определить, смогут ли две страны углубить взаимодействие с учетом ситуации в Сирии. В частности, это касается того, удастся ли обеим странам достичь длительного режима прекращения огня в этой стране для начала мирного процесса.

"Я не хочу сказать, что у нас есть хорошее начало для этого, потому что находимся на очень ранних этапах. Я не знаю, к чему мы придем", - сказал Тиллерсон.

Он добавил, что впереди еще много работы в отношениях с Россией. В частности, по мнению госсекретаря, США и РФ могут начать с сотрудничества над некоторыми небольшими вопросами, а затем посмотреть - смогут ли страны вместе работать над более значительными вопросами.

"Если мы сможем найти пространство, и вдруг поймем, что мы сможем начать с восстановления некоторой степени доверия, потому что сегодня между нами почти нет доверия... Если мы сможем восстановить определенный уровень доверия, у нас есть длинный перечень вопросов для сотрудничества - от договоров о вооружениях, которые мы имеем относительно наших соглашений по ядерным вооружениям... очевидно, перехода в отношении Украины и Крыма, и других регионов, в отношении которых Россия не особенно конструктивна сегодня. Именно поэтому мы надеемся, что сможем начать выстраивать путь, где мы научимся сотрудничать друг с другом. Я не знаю, сможем мы это или нет. Мы намерены это выяснить", - подытожил Тиллерсон.