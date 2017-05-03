Тиллерсон прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путином

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказался «очень конструктивным» и позволил им поделиться мнениями по многим вопросам, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет Дождь со ссылкой на Politico.

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«Посмотрим, куда мы двинемся отсюда», — заявил Тиллерсон, комментируя итоги переговоров.

Он также принимал участие в беседе, отмечает издание. Тиллерсон заявил журналистам, что не знает, сколько длился разговор.

Politico отмечает, что во время январской телефонной беседы с Путиным вместе с Трампом в Овальном офисе Белого дома находились вице-президент Майк Пенс, глава аппарата Райнс Прибус, занимавший на тот момент пост советника по национальной безопасности Майкл Флинн, стратегический советник Стив Бэннон и пресс-секретарь Шон Спайсер.

В этот раз Белый дом не стал сообщать, кто именно находился рядом с Трампом во время беседы с Путиным.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в телефонном режиме договорились, что "все стороны должны сделать все возможное, чтобы прекратить насилие" в Сирии. Также сообщается, что Вашингтон направит своего представителя на мирные переговоры по Сирии в Астане, Казахстан, которые состоятся в среду и в четверг.