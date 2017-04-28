В Минкульте Польши говорят о законности демонтажа памятника воинам УПА

В Министерстве культуры и национального наследия Польши заявляют, что демонтаж памятника воинам УПА в польском селе Грушовичи - законный. Об этом сообщает "Польское радио".

"Демонтаж незаконно установленного в 1994 году памятника УПА на муниципальном кладбище в Грушовичах неподалеку от Перемышля является законным", - заявили в министерстве и отметили, что "памятник возведен с нарушением действующего в Польше законодательства, без получения соответствующих разрешений от местных властей".

Кроме того, в министерстве отметили, что "демонтаж незаконно установленного памятника состоялся в соответствии с действующим законодательством". "Соответствующее решение войта (гмины Стубно) принято в соответствии с законом от 8 марта 1990 года о самоуправления гмин. Таким образом, эта акция была проведена в соответствии с законом, хотя для некоторых представителей украинской стороны этот факт, возможно, трудно принять, особенно в преддверии празднования годовщины операции "Висла", - заявляет Минкультуры Польши.

В ведомстве также отметили, что "против памятника в той форме выступал Совет охраны памяти борьбы и мученичества, с которым также установка памятника не обсуждалась".

"Украинской стороне - Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете министров Украины - неоднократно направлялись письма о мероприятиях с целью урегулирования правового статуса упомянутого памятника, который был одним из многих подобных незаконно установленных на территории Польши памятников прославления членов УПА, которые имеют символическое значение и не связаны с местом захоронения", - утверждают в польском министерстве.

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Кроме того, как отмечается, "письма с подобным содержанием направляло с прошлого года украинской стороне также Бюро увековечения борьбы и мученичества Института национальной памяти Польши". "Однако эти действия не дали ожидаемого результата", - заявили в ведомстве.

Министерство культуры заявляет, что демонтаж памятника был проведен в соответствии с принятым войтом гмины Стубно Янушем Слабицким решением из-за "неурегулированного правового статуса и обоснованных противоречий, вызванных как посланием, так и элементами отделки памятника".

Ведомство также отметило: "Польская сторона считает, что каждый убитый или погибший в результате войн и политических репрессий на территории Польши (как и Украины) имеет право на достойное увековечение и покой. Министерство открыто к диалогу с украинской стороной в вопросах увековечения и организации достойного захоронения населения украинской национальности, могилы которых находятся на территории Польши, при условии, что решение спорных вопросов пройдет в духе взаимопонимания и диалога, согласно действующему в Польше законодательству и в соответствии с положениями Соглашения между правительствами Польши и Украины об охране мест памяти и погребения жертв войны и политических репрессий, подписанного в Варшаве 21 марта 1994 года".

Одновременно Министерство культуры Польши заявляет, что с польской стороны "не будет разрешения на функционирование в общественном пространстве установленных с нарушением действующего на территории Польши законодательства памятников "славы Украинской повстанческой армии", целью которых является прославление вооруженного формирования, ответственного за преступления, совершенные против тысяч, в основном беззащитных, польских граждан".

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Как сообщалось, 26 апреля в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который до этого уже оскверняли вандалы. Памятник был поставлен на местном кладбище 23 года назад. По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций по разрешению местных властей как "нелегально установленный".

В МИД Украины назвали провокацией разрушение украинского памятника в Польше. "В Украине возмущены демонстративными и вызывающими действиями в отношении украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Это откровенная провокация накануне 70-й годовщины преступной акции "Висла" - очевидно с целью отвлечения внимания от этой печально известной даты", - заявили в МИД.

При этом в министерстве считают, что Украина и Польша должны спокойно урегулировать эту ситуацию комплексно в правовом поле, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода.

МИД пообещал обратиться к польской стороне за официальными разъяснениями и согласовать дальнейшие шаги в отношении легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащего ухода на государственном уровне согласно двустороннему соглашению о сохранении мест памяти от 1994 года.

"Уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию вышеупомянутого соглашения", - говорится в комментарии.