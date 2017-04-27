В МИД назвали провокацией демонтаж памятника воинам УПА возле Перемышля

В Киеве возмущены действиями относительно украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Их назвали провокацией в канун чествования 70-й годовщины преступной акции Висла, говорится в комментарии МИД Украины.

В связи с этим Украина обратится к польской стороне за официальными разъяснениями и согласует дальнейшие шаги по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине.

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В МИД напомнили, что надлежащая опека памятников на государственном уровне должна обеспечиваться согласно двустороннему соглашению о сохранении мест памяти 1994 года.

"Уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши 26 апреля разобрали памятник воинам УПА, который до этого уже портили вандалы.