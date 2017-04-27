В Польше националисты разобрали памятник воинам УПА (фоторепортаж)

В селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши 26 апреля разобрали памятник воинам УПА, который до этого уже портили вандалы. Об этом сообщает Рortalprzemyski, передает Европейская правда.

Памятник был возведен на местном кладбище 23 года назад. Село Грушовичи находится рядом с городом Перемышль, где проживает большая украинская община.

По сообщениям польского сайта, памятник демонтировали члены польских националистических организаций по разрешению местной власти как "нелегально установленный".

На фотографиях видно, как мужчины в черных футболках с изображенной на них "антибандеровской" символикой сняли с аркоподобного монумента металлический трезубец, а сам памятник разобрали на части.

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Также сообщается, что части монумента будут оставаться на кладбище некоторое время, на случай, если кто-то объявит себя владельцем или ответственным за него.

"Однако, если найдется кто-то, кто захочет использовать их для строительных целей, муниципалитет рассмотрит такой вариант", - говорится в сообщении.

Протест по поводу демонтажа памятника на кладбище в Грушовичах выразило "Объединение украинцев Польши". Организация назвала инцидент в Грушовичах "очередной антиукраинской провокацией".

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Объединение украинцев Польши подчеркивает, что демонтаж украинского монумента осуществлен за два дня до 70-летия операции "Висла", во время которой было депортировано около 140 тысяч украинцев в Польшу.

Мероприятия, посвященные этой дате будут проходить в Перемышле с 28 апреля до 1 мая, поэтому не исключено, что польские радикалы стремятся спровоцировать конфликт с украинской общиной.

Как сообщал УНИАН, 10 марта во Львове на Вулецких холмах (ныне Студенческий парк) неизвестные разрисовали красной краской памятник польским профессорам, расстрелянным в 1941 году, а также сделали надпись черной краской «Смерть ляхам».

12 марта на месте польских захоронений в пгт Подкамень Бродовского района вандалы облили краской мемориал погибшим полякам.