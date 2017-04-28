ПАСЕ выразила недоверие Аграмунту

Парламентская Ассамблея Совета Европы после скандала из-за визита в Сирию лишила президента Педро Аграмунта права представлять Ассамблею. Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации Владимир Арьев.

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"Президент ПАСЕ Аграмунт не написал заявления об отставке, не появился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного заявления, обещанного ранее. Бюро Ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ", - написал Арьев.

Он пояснил, что теперь от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта, фактически, осталось одно название.

"ПАСЕ не имеет процедуры отзыва президента с должности вообще. За 50 лет не было нужды. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру. Я не думаю, что теперь кто-то здесь захочет иметь дело с РФ вообще. Токсично", - добавил глава украинской делегации.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Сам Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился. Впоследствии стало известно, что Аграмунт намерен сделать заявление о своем статусе после визита в ПАСЕ испанского короля Филиппа VI, который состоялся вчера, 27 апреля.