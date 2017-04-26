Глава ПАСЕ пытается уклониться от отставки – Арьев

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт пытается уклониться от отставки. Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации Владимир Арьев.

По его словам, об этом утром гудит вся Ассамблея. "То, что он цепляется за кресло, показывает, кроме его безответственности, что европейские политики тоже могут действовать как постсоветские", - рассказал Арьев.

Но в Европе, продолжил он, это вызывает яростное возмущение. Поэтому после общения с коллегами из других делегаций, становится понятно, что катастрофические последствия будут не только для Аграмунта, но и для Королевства Испания.

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"Прямо завтра во время королевского визита в ПАСЕ. И многие в Ассамблее настроен решительно", - отметил глава украиской делегации.

"Однако именно этого добивается РФ. Как и в случае с Украиной - показать ПАСЕ коррумпированной организацией с грызотой внутри. Поэтому украинская делегация работает над объединением максимального количества коллег вокруг недопущения разрушения самой институции", - добавил Арьев.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвал Аграмунта подать в отставку из-за его визита вместе с российской делегацией в Сирии. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился. Однако когда депутаты начали требовать его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся.