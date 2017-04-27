Геращенко призвала Португалию усилить давление на РФ в вопросе освобождения политзаключенных

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Португалию усилить давление на Россию в вопросе освобождения политзаключенных.

Об этом говорится в его сообщении на странице в Facebook о встрече с генеральным директором Управления внешней политики МИД Португалии Франсишку Антониу Дуарте Лопешем.

Читайте такжеПортугалия признала Голодомор в Украине 1930-х годов геноцидом

Геращенко отметила, что поблагодарила Португалию за последовательную поддержку в предоставлении Украине безвизового режима.

"Он (Лопеш – УНИАН), со своей стороны, говорил об украинцах, которые сегодня много добавляют португальской экономике. Приятно слышать искренние и теплые слова о соотечественниках. И больно, ибо не от хорошей жизни они стали трудовыми мигрантами. Очень хочется, чтобы украинцы возвращались и работали на отечественную экономику", – отметила она.

В то же время, пишет Геращенко, ключевыми темами встречи была ситуация на Донбассе, вопросы безопасности и гуманитарные, а также работа Трехсторонней контактной группы.

"Все мы обеспокоены ростом насилия против миссии СММ ОБСЕ на оккупированном Донбассе, требуем тщательного расследования подрыва автомобиля с патрулем ОБСЕ. Украина возлагает полную ответственность за гибель и ранения наблюдателей на боевиков, контролируемых РФ", – подчеркнула депутат.

Кроме того, Геращенко рассказала португальскому коллеге об усилиях по освобождению заложников, которых на оккупированных территориях уже 127. "Обратилась с призывом усилить давление на РФ в вопросе освобождения политзаключенных и продолжить и ужесточить санкции до полного выполнения Минских соглашений и деоккупации Крыма", – говорится в сообщении.