Геращенко рассказала об увеличении числа украинских заложников на Донбассе

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что количество украинских заложников на оккупированном Донбассе возросло до 127 человек.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, комментируя встречу с генеральным директором Управления внешней политики Министерства иностранных дел Португалии Франсишку Антониу Дуарте Лопешем.

Геращенко проинформировала, что "рассказала португальскому коллеге о наших усилиях по освобождению заложников, которых на оккупированных территориях уже 127".

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Геращенко сообщила, что количество украинских заложников на оккупированном Донбассе возросло до 126 человек.