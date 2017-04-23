Хуг: в результате подрыва патруля ОБСЕ на Донбассе погиб гражданин США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии

20:47, 23 апреля 2017
Война
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Автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".

Патруль состоял из двух бронированных автомобилей / Фото УНИАН

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг заявил, что в результате подрыва патруля миссии ОБСЕ на Донбассе погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 

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Об этом Хуг сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве. 

«Патруль состоял из двух бронированных автомобилей - по три члена патруля в каждом автомобиле. В результате повреждения первого автомобиля двое членов миссии находятся сейчас на медицинском осмотре, кроме того, один член патруля миссии – гражданин США погиб», - заявил он. 

«Те члены, которые непосредственно не пострадали от взрыва, вернулись на базу миссии в этом районе», - добавил Хуг.

Он уточнил, что ранения получили двое членов патруля миссии ОБСЕ из Германии и Чешской Республики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".

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Теги: #Донбасс#Хуг#подрыв автомобиля ОБСЕ