Бывший политзаключенный Афанасьев расскажет в парламенте Великобритании о зверствах в тюрьмах РФ

Геннадий Афанасьев, который в мае 2014 года был задержан в Крыму и провел в тюрьме более 760 дней, выступит с двухчасовой лекцией в парламенте Великобритании.

Читайте такжеВ Париже собрали средства в поддержку незаконно заключенных в России Сенцова и Кольченко

Об этом 25 апреля информирует Голос Америки.

«Я получил приглашение от министерства иностранных дел Украины, от посольства Украины в Великобритании посетить эту страну и помочь нашим чиновникам в борьбе за независимость и свободу не только Украины, но и всей Европы», - заявил Афанасьев.

Информацию о приглашении подтвердило в своем микроблоге в Twitter посольство Украины в Великобритании.

Напомним, ранее правозащитники сообщили, что за год количество политзаключенных в России увеличилось более чем в два раза.