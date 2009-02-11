Ахметов мечтает «отбить» Донбасс у Януковича - эксперт

Ринат АХМЕТОВ находится вне конфликта, разворачивающегося внутри Партии регионов. Такое мнение, в комментарии УНИАН, высказал эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА, оценивая последние события, происходящие вокруг партии.

При этом эксперт считает, что "политической сверхидеей Р.АХМЕТОВА является желание "отбить" Донбасс у ЯНУКОВИЧА".

В.ЗАСТАВА отметил, что Р.АХМЕТОВ давно и планомерно отдаляется от В.ЯНУКОВИЧА. "Основным источником ресурсов для развития бизнеса крупнейшего донецкого бизнесмена всегда были государственные преференции. Он и в дальнейшем будет использовать такой механизм получения доходов. И для этого уже не так важно, кто будет следующим президентом или премьером. Возможно, Р.АХМЕТОВ и дальше по инерции будет "вкладывать" в В.ЯНУКОВИЧА, но этот процесс не будет определяющим", - считает эксперт.

По его словам, самое рациональное поведение для Р.АХМЕТОВА на этапе ближайшей избирательной кампании - сотрудничать со всеми. "Группа РосУкрЭнерго, в условиях самоустранения Р.АХМЕТОВА, претендует на место основного центра влияния в Партии регионов", - сказал В.ЗАСТАВА

В.ЗАСТАВА также отметил, что группа РУЭ делает политическую ставку на В.ЯНУКОВИЧА как на кандидата в Президенты. "У группы есть ресурсы, в том числе медийные и финансовые, и их цели совпадают с целями В.ЯНУКОВИЧА, которые все больше расходятся с целями основного, до недавнего времени инвестора партии - Р.АХМЕТОВА и его политической группы", - говорит эксперт Института Горшенина.

При этом эксперт считает, что Р.АХМЕТОВ очень сильно привязан к территории - к Донбассу. "Привязан в первую очередь ментально. Он, например, не сможет в какой-то момент свернуть бизнес и уехать жить куда-нибудь в Монако. Поэтому его сверхидея - стать главным "собственником" и распорядителем Донбасса, чтобы в дальнейшем предлагать любым политическим игрокам мощный электоральный ресурс региона.

«Конфликт в ПР усиливает Р.АХМЕТОВА и делает именно его, а не Партию регионов и В.ЯНУКОВИЧА, лидером Донбасса, с которым нужно вести переговоры и считаться. Я не удивлюсь, если завтра ресурс донецкого региона сыграет в пользу не В.ЯНУКОВИЧА, а, к примеру, Юлии ТИМОШЕНКО. И это будет зависеть именно от Р.АХМЕТОВА, который усиливает свои позиции", - заявил эксперт Института Горшенина.