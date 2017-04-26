Совет Европы хочет направить в Крым комитет по предотвращению пыток, чтобы проверить состояние заключенных

Президент Совета Европы Турбьерн Ягланд выступает за отправку в Крым представителей Комитета по предупреждению пыток для изучения условий содержания заключенных. Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующую информацию в среду обнародовали на сайте ПАСЕ.

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«Он подчеркнул, что описывает как «тревожные сообщения» состояние заключенных, содержащихся в Крыму. По его словам, организация должна настаивать на отправке Комитета по вопросам предотвращения пыток в Крым для изучения условий содержания там заключенных», - сказано в сообщении.

Ягланд также утверждает, что мониторинг прав человека в Крыму стоит среди приоритетных вопросов повестки дня.

«Важно, чтобы в Европе в сфере защиты прав человека не было никаких серых зон», - подчеркнул президент СЕ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».