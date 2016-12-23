Вранье кремлевского тирана

Смотреть и слушать, как залихватски закрывает год за поребриком хозяин Кремля, довольно сомнительное удовольствие. Накануне этого действа даже подумалось, что, раз избежать просмотра не удастся, нужно хотя бы попытаться скрасить это времяпровождение. Помочь в этом могли бы актеры или музыканты с активной проукраинской позицией. Но все, как один, отказались. Кто-то скромно заявил, что не имеет желания тратить время «на какого-то Путина», кто-то отметил – «Ну його в баню!», кто-то был более радикален: «Я це г**но дивитися не буду! Чого воно має мене хвилювати»…

Так, компании для просмотра не нашлось, а волноваться все же было о чем: накануне, на последней в этом году встрече в Минске, Украина в который раз пыталась договориться об обмене пленными, но, к сожалению, пока безрезультатно – представители боевиков дают обещания, которых не выполняют, а Россия в переговорном процессе благополучно отмалчивается. Именно поэтому хотелось услышать позицию Москвы из уст «самого осведомленного человека» в РФ – так Владимира Путина во время пресс-конференции российские журналисты назвали несколько раз.

Однако «самый осведомленный», отвечая на вопрос о пленных, начал юлить с первых же слов. Так, с одной стороны, он заявил, что Украина-де сама не стремится обменять «удерживаемых с обеих сторон лиц» по принципу «всех на всех». Мол, «представители Донбасса» требуют, чтобы под такой обмен подпадали и те боевики и коллаборанты, которые были осуждены украинскими судами.

Украина в который раз пыталась договориться об обмене пленными, но, к сожалению, пока безрезультатно

Ведь «все лица, удерживаемые на Донбассе, признаются Украиной удерживаемыми незаконно» (а как еще можно считать, учитывая, что поддерживаемые Россией псевдореспублики никем не признаны, даже ею самой, являются незаконными образованиями и, как следствие, любые их действия – незаконны?). Поэтому, по словам хозяина Кремля, если Украина хочет забрать своих пленных из лап боевиков, она должна принять «решение о помиловании и всех выпустить».

С другой стороны, Владимир Путин напрочь забывает, что России также не лишним было бы принять решение о помиловании, чтобы выпустить тех граждан Украины, кого в РФ вообще судили по надуманным делам. Более того, навязав некоторым из них российское гражданство сразу после аннексии Крыма.

Президент РФ нагло солгал, что украинских пленников в России «никто не пытал и не бил»

Также хозяин Кремля благополучно «забыл», что в рамках минских встреч Украина пообещала содействовать досрочному освобождению 15 человек, которые отбывают наказания за преступления, совершенные в связи с конфликтом на Донбассе. Но этот акт гуманизма не вызвал у марионеток Путина из «ДНР» и «ЛНР» никакого отклика, что и понятно – «барин» не велели.

Кроме этого, президент РФ нагло солгал, что украинских пленников в России «никто не пытал и не бил», чтобы они давали признательные показания. Живое подтверждение тому – крымчанин Геннадий Афанасьев, который, после обмена летом текущего года, откровенно рассказал о «методах воздействия» российской карательной машины - от принудительного лишения сна и избиений до пыток электричеством…

К сожалению, за весь 2016-й год Украине удалось освободить только 17 пленников. Остальные узники Кремля пока остаются заложниками на неопределенное время. «Сегодня отпустим одних, а завтра придут другие?», - вопрошал Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции.

И, в этой связи, похоже, на милосердие российского фюрера уповать не стоит.

Татьяна Урбанская