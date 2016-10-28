Количество политзаключенных в России увеличилось в два раза - правозащитники

В этом году правозащитники решили опубликовать два списка политзаключенных: список людей, лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, и список всех остальных политзаключенных.

«Если год назад в нашем списке политзаключенных было 50 человек, то сегодня в обоих списках вместе - 102 человека», - говорится в сообщении центра.

При этом в «Мемориале» отмечают, что оба списка заведомо неполны, так как в них только те люди и дела, о которых правозащитникам удалось собрать и проанализировать достаточно материалов, «чтобы сделать аргументированный вывод о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования».

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«В списках нет многих людей, которые лишены свободы и преследование которых имеет признаки незаконности и политической мотивированности, так как мы пока либо не получили необходимых материалов по этим делам, либо еще анализируем их», - говорится в сообщении.

В «Мемориале» уточнили, что под политзаключенными подразумеваются люди, отбывающие наказание, связанное с лишением свободы, а также те, к кому в качестве меры пресечения применены содержание под стражей или домашний арест.